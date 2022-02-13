Emekli Tümgeneral Yavuz: ABD-İngiltere, Ukrayna krizini bahane ediyor

13 Şubat 2022 Pazar, 02:00

Ukrayna ve Rusya krizi devam ederken Batı medyası ve ABD'li diplomatlar, "Rusya'nın, Ukrayna’yı işgal edeceğine" yönelik iddialarını sürdürmeye devam ediyor. Rus üst düzey yetkililer ise söz konusu işgalin gerçekleşmeyeceğini vurguluyor.

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Ukrayna’nın hem savaş istemediğini hem de bir savaşı kaldıracak gücünün olmadığını söyledi.

Savaş konusunda Rusya’nın da isteksiz olduğunun altını çizen Yavuz, "ABD ve İngiltere birlikte Rusya ve Çin’e karşı bir şahin politikası gütmek istiyorlar. Bu şahin politikasının bir parçası olarak Ukrayna krizini bahane ediyor ve çok açık bir şekilde kışkırtıcı bir tavır ortaya koyuyorlar" dedi.

İKİ KUTUPLU DÜNYA DÜZENİ

Dünyanın iki kutuplu bir düzene doğru evrildiğine dikkat çeken Yavuz, "Bir tarafta Rusya ve Çin, diğer tarafta da ABD ve İngiltere var. Bu iki ülke ilk olarak; NATO’yu tahkim ederek karşı gücü seferber etmek istiyor. İkinci olarak; Rusya’yı da bir bataklığa çekmek istiyorlar. Üçüncü olarak ise; her halükarda eğer Rusya bir harekatta bulunur ve bu harekat sonrasında Ukrayna’ya müdahale ederse, şöyle bir durum çıkacak ortaya: Ukrayna’nın bir parçasını NATO, bir parçasını da Rusya içine alacak. O zaman Rusya yine tamamen NATO tarafından çevrelenmiş olacak" diye konuştu.

KRİTİK 2 SEÇENEK

Savaş ihtimalini ne Fransa’nın ne de Avrupa Birliği’nin istemediği belirten Yavuz, "Rusya bu konuda isteksiz. Türkiye savaşa karşı. NATO bölünmüş durumda. ABD ve İngiltere savaşılsın istiyor ama sadece ekonomik yaptırımdan bahsediyorlar. Geriye 2 seçenek kalıyor: Ya Ukrayna NATO’dan vazgeçecek ya da Rusya Donbass’ı koparacak. Ancak birinci ihtimal daha kuvvetli" ifadelerini kullandı.