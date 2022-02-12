Rusya-Ukrayna krizinde kritik 12 saat: Kim ne dedi?
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan dün akşam saatlerinde, Rusya'nın "Çin Olimpiyatları" bitmeden Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini, ABD ve Batılı müttefiklerin ağır yaptırımlarla buna kararlı bir karşılık vereceğini ve ülkede kalan Amerikalılar için herhangi bir tahliye operasyonu yapmayacaklarını söyledi.
Sullivan'ın açıklamaları dünya basının gündemine otururken ülkeler yurttaşlarına Ukrayna'dan ayrılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Peki son 12 saatte neler yaşandı? ABD, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği" yönündeki iddiasında neden ısrarcı?
ABD, İngiltere, İsrail, Hollanda, Danimarka, Kanada ve Norveç gibi bazı ülkeler dün akşam yurttaşlarının derhal Ukrayna'yı terk etmesi yönünde art arda açıklamalarda bulundu. Özellikle ABD tarafından yapılan üst düzey açıklamalar dünya gündemine oturdu.
ABD'de isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığının bugün Kiev Büyükelçiliğindeki neredeyse tüm Amerikan personelinin ayrılmaları gerekebileceğini duyurmayı planladığını söyledi.
TRANSATLANTİK GÖRÜŞMESİ
ABD Başkanı Joe Biden ile Transatlantik liderleri arasında yapılan görüşmede olası bir Rus işgali karşısında ABD ile NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan bağlılığı ve Moskova'ya yönelik muhtemel yaptırımlar ele alındı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden'ın öncülük ettiği video konferans görüşmesine İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis katıldı.
Haber ajansları ABD'nin, krizin tırmanması nedeniyle Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderdiğini servis etti.
ABD GENELKURMAY BAŞKANINDAN KRİTİK TEMASLAR
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüşmesinden sonra NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer'in yanı sıra Fransa, Almanya, Kanada, İtalya, Polonya, Romanya, ve İngiltere Genelkurmay Başkanları ile görüştü.
SULLIVAN'IN AÇIKLAMALARI DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDI
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, Rusya'nın "Çin Olimpiyatları" bitmeden Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini, ABD ve Batılı müttefiklerin ağır yaptırımlarla buna kararlı bir karşılık vereceğini ve ülkede kalan Amerikalılar için herhangi bir tahliye operasyonu yapmayacaklarını söyledi.
Sullivan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal konusunda net olarak karar verdiğini şu anda söyleyemeyeceklerini, ancak işgalin her an başlayabileceği konusunda ellerinde güçlü istihbarat olduğunu kaydetti.
6'INCI FİLO'YA 4 MUHRİP GEMİ GÖNDERİLDİ
ABD Donanması, Rusya ve Ukrayna geriliminin tırmanması üzerine görev bölgesi Avrupa olan 6'ncı filoya 4 muhrip gemi gönderdiği bildirildi.
ABD Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "ABD Donanması muhripleri USS Sullivans (DDG 68), USS Gonzalez (DDG 66), USS Donald Cook (DDG 75) ve USS Mitscher (DDG 57) Avrupa operasyon bölgesinde faaliyet gösterecek. Görevleri boyunca, ABD Altıncı Filosu'nu ve NATO müttefiklerimizi desteklemek için bir dizi donanma faaliyetine katılacaklar" ifadelerine yer verildi.
AB: PERSONELİMİZE UKRAYNA'DAN AYRILMA İZNİ VERDİK
AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano ise birincil önceliği olmayan personele Ukrayna'dan ayrılma izni verildiğini açıkladı.
Ayrıca haber sitesi Politico'ya göre, AB Komisyonu Ukrayna Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Matti Maasikas, ülkedeki diplomatik personele gönderdiği e-postada, "Birincil önceliği bulunanlar haricindeki tüm yabancı personelin en kısa sürede Ukrayna'yı terk etmesini istiyorum" dedi.
RUSYA: KOORDİNELİ ENFORMASYON SALDIRISI
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’yı kısa süre içerisinde işgal edeceğine yönelik iddialarına tepki göstererek, “Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2021 sonu ile 2022’nin başı itibarıyla, dünya kamuoyunu Rusya’nın işgal hazırlığında olduğuna ikna etmek için bir medya kampanyasının başlatıldığı belirtildi.
Söz konusu medya kampanyası çerçevesinde, çok sayıda sahte yayınların kullanıldığına işaret edilen açıklamada, “Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda, Batı'nın jeopolitik emellerinin ve Ukrayna topraklarındaki askeri yapılanmasının haklı çıkarılması hedefleniyor.” ifadelerine yer verildi.
RUSYA-İNGİLTERE GÖRÜŞMESİ
Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere ile savunma alanında temasların devam etmesi noktasında anlaşmaya varıldığını duyurdu. Açıklamada, çatışma risklerinin azaltılması için temasların sürdürülmesinin önemine dikkat çekildiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace bugün Moskova’da bir araya geldi. Ukrayna’daki kriz başta olmak üzere birçok konuda istişarelerde bulunan iki bakan görüşmede ayrıca Rusya-İngiltere ilişkilerini ele aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Şoygu ve Bakan Wallace görüşmesine dair yaptığı açıklamada, "Toplantıda iki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki temasların devamı konusunda mutabakata varıldı. Şoygu, Rusya Savunma Bakanlığı’nın, askeri alanda ikili işbirliğini yeniden tesis etme önerilerini değerlendirmeye hazır olduğunu vurguladı. Savunma departmanları aracılığıyla temasların sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Taraflar, askeri faaliyetler sırasında olayların önlenmesi ve kasıtsız çatışma risklerinin azaltılması için temasların sürdürülmesinin önemine dikkat çekmiştir" ifadelerine yer verildi.
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