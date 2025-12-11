Emekliye yaprak tükürdüğü için para cezası kesildi

İngiltere’nin Lincolnshire bölgesindeki Skegness kasabasında yaşayan 86 yaşındaki Roy Marsh, ağzına rüzgârla giren bir yaprağı yere tükürdüğü için 250 sterlin (yaklaşık 14 bin 275 TL) para cezasına çarptırıldı.

Marsh, BBC’ye yaptığı açıklamada olayın “orantısız ve gereksiz” bir müdahale olduğunu söyledi.

Olayın, Şubat ayında South Parade otoparkında kısa bir dinlenme molası sırasında gerçekleştiği belirtildi.

Marsh, güçlü bir rüzgârın büyük bir saz yaprağını ağzına savurduğunu, kendisinin refleksle yaprağı yere tükürdüğünü ve hemen ardından iki görevliden uyarı aldığını anlattı.

Görevlilerin kendisine “tükürük” ihlali nedeniyle ceza kesmek için yaklaştığını söyleyen Marsh, durumu açıklamaya çalıştığında görevlilerle tartışma yaşadı. Kesilen ceza daha sonra başvurusu üzerine 150 sterline (yaklaşık 8 bin 600 TL) düşürüldü ancak emekli adam yine de ödemek zorunda kaldı.

Lincolnshire İl Meclisi Reform UK temsilcisi Adrian Findley, bölgede benzer şikayetlerin arttığını belirterek “Bunu fazla ileri götürüyorlar. Tatil için buraya gelen biri 250 sterlin ceza alınca yeniden gelmek istemez” dedi.

Findley, yaşlı insanların rüzgârda uçan ambalajların peşinden koşmasının beklenemeyeceğini belirterek cezalandırma yerine sağduyulu uyarıların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

“DENETİMLER AYRIMCI DEĞİL”

Belediye, özel denetim ekiplerinin uygulamalarını yakından izlediklerini ve cezaların belirli grupları hedef almadığını öne sürdü.

Yetkili Martin Foster, amaçlarının “çevresel suçları azaltmak” olduğunu, Skegness’in turizme dayalı ekonomisi nedeniyle temiz ve güvenli bir çevrenin kritik önem taşıdığını ifade etti.

Marsh’ın yaşadığı olay, özel şirketlerin yerel yönetimler adına kestiği anlık para cezalarına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Geçen aylarda Londra’da Burcu Yeşilyurt adlı bir kadın, kahve bardağının içinde kalan sıvıyı rögara döktüğü için 150 sterlin ceza almış; kamuoyu tepkisi sonrası ceza iptal edilmişti.

Ayrıca, balayına gitmek için çöp kutularını erken çıkardıkları gerekçesiyle ceza alan bir çiftin cezası da şikayet üzerine kaldırılmıştı.

Ülke çapında 40’tan fazla belediyeyle çalışan özel denetim firmaları, kestikleri cezaların büyük kısmını gelir olarak alıyor. Bazı şirketlerin ceza gelirinin yüzde 90’ına kadarını kendi kasasına aktardığı iddia ediliyor.

Artan eleştiriler üzerine hükümet, geçen ay yaptığı açıklamada, belediyelere özel denetim şirketleriyle yapılan sözleşmeleri sonlandırma çağrısında bulunacağını duyurdu.