Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Haziran ayında ise politika faizi yüzde 46 ’da sabit tutuldu. 24 Temmuz’daki toplantıda oran yüzde 43 ’e indirilirken 11 Eylül tarihindeki toplantıda politika faizi yüzde 40,5 olarak belirlendi. Gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46 ’dan yüzde 43,5 ’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41,5 ’ten yüzde 39 ’a indirildi.

Ekim ayında yapılan son toplantı sonucunda politika faizi yüzde 39,5 olarak belirlendi. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5 ’ten yüzde 42,5 ’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39 ’dan yüzde 38 ’e indirdi.

PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDEYDİ?

TCMB faiz kararı öncesinde piyasalar, politika faizinde indirimin süreceği beklentisindeydi. Reuters anketleri medyan olarak 100 baz puan indirimi öngörürken, AA Finans ve Bloomberg HT gibi diğer anketler 150 baz puanlık indirime işaret etmişti. Yabancı bankalar da tahminde bölünmüş; Goldman Sachs ve JPMorgan 100 baz puan, Deutsche Bank ve Barclays ise 150 baz puan indirim beklediklerini bildirmişti.