Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son toplantısını tamamladı. Alınan son kararla politika faizi düşürüldü.
ÖNCEKİ KARARLAR NE OLMUŞTU?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk toplantısında 18 ay aradan sonra faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 47,5’ten yüzde 45’e düşürdü. Mart ayında ikinci indirimle oran yüzde 42,5’e çekildi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta tutuklanmasının ardından piyasada yaşanan dalgalanmalar üzerine PPK olağanüstü toplanarak gecelik borç verme faizini yüzde 46’ya yükseltti.
Haziran ayında ise politika faizi yüzde 46’da sabit tutuldu. 24 Temmuz’daki toplantıda oran yüzde 43’e indirilirken 11 Eylül tarihindeki toplantıda politika faizi yüzde 40,5 olarak belirlendi. Gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 43,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41,5’ten yüzde 39’a indirildi.
Ekim ayında yapılan son toplantı sonucunda politika faizi yüzde 39,5 olarak belirlendi. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdi.
Yılın son Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısını tamamladı. Toplantı sonucunda politika faizi yüzde 39.5 seviyesinden 150 baz puan düşürülerek yüzde 38 olarak belirlendi.
PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDEYDİ?
TCMB faiz kararı öncesinde piyasalar, politika faizinde indirimin süreceği beklentisindeydi. Reuters anketleri medyan olarak 100 baz puan indirimi öngörürken, AA Finans ve Bloomberg HT gibi diğer anketler 150 baz puanlık indirime işaret etmişti. Yabancı bankalar da tahminde bölünmüş; Goldman Sachs ve JPMorgan 100 baz puan, Deutsche Bank ve Barclays ise 150 baz puan indirim beklediklerini bildirmişti.
POLİTİKA FAİZİ NEDİR?
Politika faizi, Merkez Bankası'nın bankalara borç verirken uyguladığı temel faiz oranıdır. Ekonomide enflasyonu kontrol etmek, fiyat istikrarını sağlamak ve para arzını düzenlemek için kullanılır.
POLİTİKA FAİZİ ARTIRILIRSA NE OLUR?
- Bankaların verdiği kredi faizleri yükselir.
- Kredi maliyeti arttığı için insanlar ve şirketler daha az borçlanır.
- Tüketim ve yatırımlar azalır.
- Talep azaldığı için enflasyon düşebilir.
POLİTİKA FAİZİ DÜŞÜRÜLÜRSE NE OLUR?
- Kredi faizleri düşer.
- Borçlanmak ucuzladığı için tüketim ve yatırımlar artar.
- Talep arttığı için enflasyon yükselebilir.
POLİTİKA FAİZİ NEDEN ÖNEMLİ?
- Tüm faizler (mevduat, kredi, tahvil) bu orana göre belirlenir.
- Döviz kuru, enflasyon ve ekonomik büyümeyi doğrudan etkiler.
- Yatırımcılar için güven sinyalidir.