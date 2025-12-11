Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hakim duruşmaya 'Cuma namazı' arası verdi: İzmir Barosu'ndan açıklama!

Hakim duruşmaya 'Cuma namazı' arası verdi: İzmir Barosu'ndan açıklama!

11.12.2025 14:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Ege
Takip Et:
Hakim duruşmaya 'Cuma namazı' arası verdi: İzmir Barosu'ndan açıklama!

Menderes Adliyesi'nde bir hakim duruşmaya 'Cuma namazı' gerekçesiyle ar verdi. Söz konusu olayı duyuran İzmir Barosu, "Yüzyıllardır verilen mücadele ve ödenen bedellerle kazanılan laikliğe aykırı şekilde duruşmaya ara verilmesi kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerine aykırı olan bu uygulamayı reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

İzmir Barosu, Menderes Adliyesi'nde görülen bir duruşmaya hakim tarafından 'Cuma namazı' gerekçesiyle ara verildiğini aktardı.

"CUMHURİYETİN TEMEL İLKELERİNE HER KOŞULDA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Yaşanan olayla ilgili yazılı bir açıklama yapan İzmir Barosu, 'bu uygulamanın kabul edilemez' olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Menderes Adliyesinde görülen bir duruşmada, bir hakimin 'Cuma Namazı' gerekçesiyle ara verdiği ve durumu gerekçesiyle duruşma tutanağına da geçirdiği öğrenilmiştir.

Anayasanın 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu yazılıdır ve anayasanın üstünlüğü ilkesi gereğince yargı mensupları da bu ilkelere uygun davranmakla yükümlüdür.

Laiklik ilkesi gereğince, yargılama faaliyetleri dinsel ihtiyaçlara göre düzenlenemez. Ceza mahkemelerinde uygulanacak usul, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda açıkça düzenlenmiş olup laiklik ilkesine aykırı şekilde duruşmaya ara veren mahkeme hakimi suç işlemiştir.

Yüzyıllardır verilen mücadele ve ödenen bedellerle kazanılan laikliğe aykırı şekilde duruşmaya ara verilmesi kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerine aykırı olan bu uygulamayı reddediyor, İzmir Barosu olarak cumhuriyetin temel ilkelerine her koşulda sahip çıkacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz."

Image

İlgili Konular: #HAKim #İzmir Barosu #duruşma #CUMA NAMAZI

İlgili Haberler

Mehmet Ağar, 'yargı mensupları masasını' anlattı: 'Bursa Başsavcısı'nın neden görevden alındığını biliyorum...'
Mehmet Ağar, 'yargı mensupları masasını' anlattı: 'Bursa Başsavcısı'nın neden görevden alındığını biliyorum...' Mehmet Ağar, yargı mensuplarıyla bir araya geldiği yemekte çekilen fotoğrafla ilgili, "Bursa Başsavcısı o fotoğraf nedeniyle görevden alınmadı. Ben alınma nedenini biliyorum ama söylemek bana yakışmaz.” dedi.
Emekli hakim, savcı kızını darbetti: Uzaklaştırma kararı aldırmış
Emekli hakim, savcı kızını darbetti: Uzaklaştırma kararı aldırmış İstanbul Bakırköy'de emekli hakim M.T.S., cumhuriyet savcısı kızı A.M.S. ile yaşadığı tartışma sonrasında kızını darbetti. Olayda savcı A.M.S., kafasına aldığı darbe nedeniyle yaralandı.
Hablemitoğlu suikastı davası savcısıydı: Zafer Ergün mesleğinden istifa etti
Hablemitoğlu suikastı davası savcısıydı: Zafer Ergün mesleğinden istifa etti Hablemitoğlu suikastı iddianamesini hazırlayan savcı Zafer Ergün, babasının sağlık sorunları nedeniyle 18 yıllık görevinden kendi isteğiyle ayrıldı. Ergün, istifasını Ankara Başsavcılığı’nın WhatsApp grubundan yaptığı veda mesajıyla duyurdu.