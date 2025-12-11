Hakim duruşmaya 'Cuma namazı' arası verdi: İzmir Barosu'ndan açıklama!

İzmir Barosu, Menderes Adliyesi'nde görülen bir duruşmaya hakim tarafından 'Cuma namazı' gerekçesiyle ara verildiğini aktardı.

"CUMHURİYETİN TEMEL İLKELERİNE HER KOŞULDA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Yaşanan olayla ilgili yazılı bir açıklama yapan İzmir Barosu, 'bu uygulamanın kabul edilemez' olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Menderes Adliyesinde görülen bir duruşmada, bir hakimin 'Cuma Namazı' gerekçesiyle ara verdiği ve durumu gerekçesiyle duruşma tutanağına da geçirdiği öğrenilmiştir.

Anayasanın 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu yazılıdır ve anayasanın üstünlüğü ilkesi gereğince yargı mensupları da bu ilkelere uygun davranmakla yükümlüdür.

Laiklik ilkesi gereğince, yargılama faaliyetleri dinsel ihtiyaçlara göre düzenlenemez. Ceza mahkemelerinde uygulanacak usul, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda açıkça düzenlenmiş olup laiklik ilkesine aykırı şekilde duruşmaya ara veren mahkeme hakimi suç işlemiştir.

Yüzyıllardır verilen mücadele ve ödenen bedellerle kazanılan laikliğe aykırı şekilde duruşmaya ara verilmesi kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerine aykırı olan bu uygulamayı reddediyor, İzmir Barosu olarak cumhuriyetin temel ilkelerine her koşulda sahip çıkacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz."