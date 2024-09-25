Emine Erdoğan, Malcolm X’in kızı İlyasa Şahbaz ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye giden Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Malcom X’in kızı İlyasa Şahbaz ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Malcolm X’in kızı İlyasa Şahbaz ile bir araya geldi
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DHA
Yayınlanma: 25.09.2024 - 11:44

 Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla eşi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ABD'de bulunan Emine Erdoğan, New York'ta Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz'ı kabul etti.

Emine Erdoğan görüşmeye ilişkin, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Amerika tarihinde ırkçılıkla mücadelenin sembol ismi olan Malcom X’in değerli kızı Ilyasah Shabazz ile Türkevi’nde bir araya geldik. Başkanlığını yürüttüğü Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anıtı ve Eğitim Merkezi’nin çalışmalarını ele aldık. Merkezin ve Şule Yüksel Şenler Vakfımızın iş birliği alanları hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Malcom X ile Şule Yüksel Şenler gibi iki mücadeleci ruhun dünyanın her yerinde gençlere rehber olmaya devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

İşte Emine Erdoğan'ın o paylaşımı: 

 

 


Etiketler: #Emine Erdoğan #Malcolm X #Recep Tayyip Erdoğan

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