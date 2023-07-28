Emine Erdoğan himayesinde başlatılan projede iki bakanlık sınıfta kaldı: Çevreye 'çevre' engeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında 2018’de Milli Eğitim Bakanlığı ile başlatılan ve 2019’da tamamlanması öngörülen farkındalık projesi, yüzde 33’te kaldı. MEB raporuna göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projeye ilişkin gerekli ödeneği aktarmadı. Gerekli 4.5 milyon liranın ayrılmaması nedeniyle proje atıl kaldı.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 28.07.2023 - 03:00
Emine Erdoğan himayesinde başlatılan projede iki bakanlık sınıfta kaldı: Çevreye 'çevre' engeli
Abone Ol google-news

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “çevre sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak” amacıyla 2017’de başlattığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında MEB ile protokol imzalandı. Eylül 2018’de imzalanan protokol kapsamında görevli olan destek hizmetleri genel müdürlüğü, okullarda bu kapsamda çalışmalar yaptı ve fiziki düzenlemeler gerçekleştirdi. 2019’da bitmesi öngörülen proje ise bitmeyerek atıl durumda kaldı. 

GERİ DÖNÜŞÜME PARA YOK

Destek hizmetleri genel müdürlüğü, proje ile pilot okullarda “Mobil Atık Getirme Merkezi” ve “Atık Geçici Depolama Alanı” kurulması ile “Sıfır Atık Farkındalık Eğitimi” verilmesi hedefleri koydu. Ancak bunların yalnızca birinde adım atılabildi. 20 ildeki 50 pilot okulda sıfır atık farkındalık eğitimi verildi. Ancak genel müdürlüğün 2022’ye ilişkin faaliyet raporunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın üstüne düşen görevi yapmadığı vurgulandı. Buna göre pilot okullara Mobil Atık Getirme Merkezi ile Atık Geçici Depolama Alanı kurulması için toplam 4 milyon 500 bin liralık kaynak öngörüldü. Ancak iki hedefin ilerlemesi de yüzde 0 olarak gerçekleşti. 

ÖDENEK AKTARILMADI

Bunun gerekçesi olarak ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na işaret edilerek “Bakanlık tarafından ödenek aktarılmadığı için Mobil Atık Getirme Merkezi, Atık Geçici Depolama Alanı kurulamamıştır” denildi. 


Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan milli eğitim bakanlığı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sıfır atık

İlgili Haberler

Saray'ın masrafları konuşulurken... Emine Erdoğan: Dünyanın kaynakları nüfusun 1,5 katına yeter, paylaşmayı bilelim

Saray'ın masrafları konuşulurken... Emine Erdoğan: Dünyanın kaynakları nüfusun 1,5 katına yeter, paylaşmayı bilelim
Emine Erdoğan'ın yakın koruması 'pardösü' gecikince sinirlendi

Emine Erdoğan'ın yakın koruması 'pardösü' gecikince sinirlendi
Emine Erdoğan ve Rıdvan Dilmen arasında ilginç diyalog

Emine Erdoğan ve Rıdvan Dilmen arasında ilginç diyalog

En Çok Okunan Haberler