Emine Erdoğan himayesinde başlatılan projede iki bakanlık sınıfta kaldı: Çevreye 'çevre' engeli

Yayınlanma: 28.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.07.2023 - 03:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “çevre sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak” amacıyla 2017’de başlattığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında MEB ile protokol imzalandı. Eylül 2018’de imzalanan protokol kapsamında görevli olan destek hizmetleri genel müdürlüğü, okullarda bu kapsamda çalışmalar yaptı ve fiziki düzenlemeler gerçekleştirdi. 2019’da bitmesi öngörülen proje ise bitmeyerek atıl durumda kaldı.

GERİ DÖNÜŞÜME PARA YOK

Destek hizmetleri genel müdürlüğü, proje ile pilot okullarda “Mobil Atık Getirme Merkezi” ve “Atık Geçici Depolama Alanı” kurulması ile “Sıfır Atık Farkındalık Eğitimi” verilmesi hedefleri koydu. Ancak bunların yalnızca birinde adım atılabildi. 20 ildeki 50 pilot okulda sıfır atık farkındalık eğitimi verildi. Ancak genel müdürlüğün 2022’ye ilişkin faaliyet raporunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın üstüne düşen görevi yapmadığı vurgulandı. Buna göre pilot okullara Mobil Atık Getirme Merkezi ile Atık Geçici Depolama Alanı kurulması için toplam 4 milyon 500 bin liralık kaynak öngörüldü. Ancak iki hedefin ilerlemesi de yüzde 0 olarak gerçekleşti.

ÖDENEK AKTARILMADI

Bunun gerekçesi olarak ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na işaret edilerek “Bakanlık tarafından ödenek aktarılmadığı için Mobil Atık Getirme Merkezi, Atık Geçici Depolama Alanı kurulamamıştır” denildi.