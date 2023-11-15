Emine Erdoğan'dan İsrail'e 'tepki': Hazreti İbrahim’e nasıl açıklayacaksınız?

Yayınlanma: 15.11.2023 - 17:03

Güncelleme: 15.11.2023 - 17:27

İsrail’in Gazze’ye yönelik 7 Ekim’de başladığı ve binlerce insanın hayatını kaybettiği saldırıları üzerine bazı ülke liderlerinin eşleri, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın "ev sahipliği" ile İstanbul’da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen "Filistin İçin Tek Yürek" temalı zirvede konuşan Emine Erdoğan, şunları söyledi:

"Filistin’de bugün yaşanan post-modern holokostun, bir kendini savunma hakkının tezahürü olduğunu iddia edenlerin de aynı şekilde sorumlu tutulması gerektiğine inandığını söyleyen Erdoğan, "Artık kimse bu komik retoriklerle dünyanın vicdanlı insanlarını aptal yerine koymasın. Neredeyse bir asırdır Filistin halkına reva görülen ırkçı uygulamaları sistematik hırsızlığı ve işgal planlarını artık bütün dünya apaçık bir şekilde gördü. Doğu’daki ve Batı’daki tüm devletler değilse de bütün halklar artık Filistin’in haklı davasının müdafi. Sözde hümanist değerlerin taşıyıcısı olduğunu iddia eden tırnak içinde ’medeni dünyanın’ 40 gündür içine düştüğü acziyetten, izlediği iki yüzlü siyasetten, kendi halkları gibi biz de büyük bir utanç duyuyoruz. Kimse ilk taşı atamıyor, çünkü çoğunun bu suçta tarihi bir payı var."

"HAZRETİ İBRAHİM'E NASIL AÇIKLAYACAKSINIZ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, sözlerine şöyle devam etti:

Bugün yaşanan etnik temizliği, yaratıcının buyruğu olarak savunanlara sesleniyorum. Allah, hiçbir çocuğun öldürülmesine izin vermez. Yaratıcıya böyle korkunç bir iftirayı, ne cüretle atarsınız? Bir Müslüman olarak bunu şiddetle reddediyorum. Çünkü bizim inandığımız Allah, rahmandır, rahimdir. İlahi azabı hak etmiş şehirlerde bile en azından 10 masum bulunur diyen, o masum canlar için azabın gelmemesini dileyen, kendisini o canlar için feda etmeye hazır, tüm insanlığı manevi çocukları kabul eden, ortak atamız Hazreti İbrahim Aleyhisselamın karşısına hangi yüzle çıkacaksınız? Merak ediyorum, 4 binden fazla çocuğu, kendi sapkın ideolojiniz uğruna katlettiğinizi, Hazreti İbrahim’e nasıl açıklayacaksınız?. Bugün buradayız çünkü biz Hazreti İbrahim ve diğer peygamberler başta olmak üzere bütün iyilik önderlerinin, kendilerini adadıkları barış ve selamet yolunu izliyoruz. Aliya İzzetbegoviç’in işaret ettiği gibi şiddet sarmalını oluşturan bir intikamın değil, herkes için adil ve sürdürülebilir bir barışın peşinden gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan ayrıca "İsrail devletinin ilgili bütün mensuplarının, işledikleri tüm savaş suçları sebebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarını talep ediyorum. Filistin'de bugün yaşanan post-modern holokostun, bir kendini savunma hakkının tezahürü olduğunu iddia edenlerin de aynı şekilde sorumlu tutulması gerektiğine inanıyorum" çağrısı yaptı.

Zirveye katılan lider eşleri ve yakınları: Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza binti Nasır, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın eşi Marieme Faye Sall, Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso'nun eşi Antoinette Sassou N'Guesso, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu'un eşi Rebeka Sultana, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in eşi Sabina Komsic, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin eşi May Mikati, İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf'un eşi Nadia El-Nakla, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nın eşi eşi Amina Ali Muhammed El-Shavush El-Dilawi, Filistin Özel Temsilcisi Ferial Kamel Abdalrahman Salem, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid en-Nehyan'ın eşi Sheikha Alyazia bint Saif Al Nahyan, Mısır Planlama ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Dr. Hala Elsaid ve Türkmenistanlı Diplomat Chinar Rustamova