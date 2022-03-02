Emmanuel Macron: Rusya ile savaşta değiliz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Rusya ile savaşta değiliz” dedi. Macron ayrıca, "Rus güçleri Kiev'i bombalıyor" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
02 Mart 2022 Çarşamba, 22:08
Emmanuel Macron: Rusya ile savaşta değiliz
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenlerin çalmasının ardından büyük bir patlama sesi duyuldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da yaptığı açıklamada, Rus güçleri Kiev'i bombalıyor" dedi.

Macron ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları karşısında Avrupa’nın son haftalarda birleştiğini açıkladı. Macron, tarihte daha önce yaşanan bir trajediye dönüldüğünü ifade ederek, “Buna tarihi kararlar ile yanıt vermeliyiz" dedi.

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