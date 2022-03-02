Emmanuel Macron: Rusya ile savaşta değiliz
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Rusya ile savaşta değiliz” dedi. Macron ayrıca, "Rus güçleri Kiev'i bombalıyor" açıklamasında bulundu.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenlerin çalmasının ardından büyük bir patlama sesi duyuldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da yaptığı açıklamada, Rus güçleri Kiev'i bombalıyor" dedi.
Macron ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları karşısında Avrupa’nın son haftalarda birleştiğini açıkladı. Macron, tarihte daha önce yaşanan bir trajediye dönüldüğünü ifade ederek, “Buna tarihi kararlar ile yanıt vermeliyiz" dedi.
AYRINTILAR GELİYOR...
İlgili Haberler
- Zelenski’den BM’nin Rusya’yı kınama kararına teşekkür
- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndan Rusya kararı çıktı
- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı: NATO'yla çatışma riski var
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
En Çok Okunan Haberler
- Rus enerjisine yönelik yaptırımlar masada
- Yurttaş elektrik faturasına isyan etti
- Rusya ölen askerlerin sayısını açıkladı
- Uzmanlardan yeni Covid-19 kararlarına çok sert tepki
- Tarkan'dan 'zeytinime dokunma' paylaşımı
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- Rusya ile Ukrayna 'ateşkesi'i yarın sabah görüşecek
- Gürcistan, AB'ye hızlı katılım için başvuru yapacak
- Zelenski’den BM’nin Rusya’yı kınama kararına teşekkür
- 'Rusya ile savaşta değiliz'