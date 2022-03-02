Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı: NATO'yla çatışma riski var
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya’nın NATO’yla ilişkilerinin bundan sonra nasıl olacağını söylemenin güç olduğunu belirtti. Gruşko, Moskova ile NATO’nun doğrudan çatışma riskinin de bulunduğuna dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sonrası Moskova'ya artan baskıyı değerlendirdi.
Sputnik'in aktardığına göre Rossiya-24 televizyonuna konuşan Gruşko, Rusya-NATO ilişkilerinin geleceğine ilişkin soruya, "İlişkilerin ne yönde değişeceğini söylemek güç. Fakat ilişkilerin eskisi gibi olamayacağı açık" yanıtını verdi.
Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Moskova ile NATO’nun doğrudan çatışma riskinin bulunup bulunmadığı soru üzerine, “Böyle bir risk tabii ki var" yorumunu yaptı.
"HİÇBİR GARANTİSİ YOK"
Gruşko, “Ukrayna’ya silah tedariki programları konusunda son derece endişeliyiz. Bu durumlar çok tehlikeli. Kötü bir olay yaşanmayacağının hiçbir garantisi yok, bu olayların tırmanıp başka bir şeye dönüşmeyeceğinin hiçbir garantisi yok” uyarısını yaparak, “Fakat NATO, böyle bir planları ya da niyetlerinin olmadığını söylerse bunu duyar ve İttifakın eylemlerince biraz olsun sağduyu ve mantığın kaldığına inanmış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Gruşko, Batı ülkelerinin, yaptırım kararları ile Rusya’nın etrafında yeni bir demir perde örmeye çalıştığı değerlendirmesini yaptı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Ukrayna’nın AB üyesi olma olasılığına ilişkin bir soru üstüneyse, “Dürüst olmam gerekirse bunu asla anlayamıyorum. Nazi grupların kol gezdiği bu denli milliyetçi bir ülkeyi üye olarak almak, bana kalırsa, AB’nin kendine zarar veren bir şey olur” dedi.
İlgili Haberler
- Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşları Meclis gündeminde: 'Dışişleri Bakanlığı seyretmekle yetindi'
- Ukrayna - Rusya savaşında kim, ne kadar risk aldı?
- Rusya-Ukrayna gerilimi Türk müteahhitlerin 25 milyar dolarını riske attı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji iki bölgeyi uyardı: Yoğun kar geliyor
- Fransa'da solcu aday yarıştan çekildi
- Pozitif kişiliğiyle genç sporculara örnek oluyor
- CHP'li Aydoğan'dan TBMM'ye 'Ukrayna' önergesi
- 'Starbucks'a gittiğin zaman Türk kahvesi söyleyeceksin'
- Enes Ünal'a La Liga şoku!
- AKP'li Elitaş'tan ekonomi itirafı
- ADD: Atatürk 86 yıl önce dehasını ortaya koydu
- 'NATO'yla çatışma riski var'
- Yurttaş elektrik faturasına isyan etti