Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı: NATO'yla çatışma riski var

02 Mart 2022 Çarşamba, 17:57

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sonrası Moskova'ya artan baskıyı değerlendirdi.

Sputnik'in aktardığına göre Rossiya-24 televizyonuna konuşan Gruşko, Rusya-NATO ilişkilerinin geleceğine ilişkin soruya, "İlişkilerin ne yönde değişeceğini söylemek güç. Fakat ilişkilerin eskisi gibi olamayacağı açık" yanıtını verdi.

Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Moskova ile NATO’nun doğrudan çatışma riskinin bulunup bulunmadığı soru üzerine, “Böyle bir risk tabii ki var" yorumunu yaptı.

"HİÇBİR GARANTİSİ YOK"

Gruşko, “Ukrayna’ya silah tedariki programları konusunda son derece endişeliyiz. Bu durumlar çok tehlikeli. Kötü bir olay yaşanmayacağının hiçbir garantisi yok, bu olayların tırmanıp başka bir şeye dönüşmeyeceğinin hiçbir garantisi yok” uyarısını yaparak, “Fakat NATO, böyle bir planları ya da niyetlerinin olmadığını söylerse bunu duyar ve İttifakın eylemlerince biraz olsun sağduyu ve mantığın kaldığına inanmış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Gruşko, Batı ülkelerinin, yaptırım kararları ile Rusya’nın etrafında yeni bir demir perde örmeye çalıştığı değerlendirmesini yaptı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Ukrayna’nın AB üyesi olma olasılığına ilişkin bir soru üstüneyse, “Dürüst olmam gerekirse bunu asla anlayamıyorum. Nazi grupların kol gezdiği bu denli milliyetçi bir ülkeyi üye olarak almak, bana kalırsa, AB’nin kendine zarar veren bir şey olur” dedi.