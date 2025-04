Emmy Ödülleri'nin sunucusu belli oldu

Yayınlanma: 17.04.2025 - 10:58

Güncelleme: 17.04.2025 - 10:58

14 Eylül’de 77'ncisi düzenlenecek olan Emmy Ödülleri'nin sunucusu açıklandı.

Komedyen Nate Bargatze’nin gecede sunuculuk yapacağı açıklandı. Bargatze açıklamasında, “Böyle ikonik bir ödül törenine ev sahipliği yapmamın istenmesi büyük bir onur ve dünyanın dört bir yanındaki ailelerin keyif alabileceği bir geceye imza atmaktan heyecan duyuyorum” dedi.

NATE BARGATZE KİMDİR?

Amerikalı stand-up komedyeni Nate Bargatze, sade ve aile dostu mizah anlayışıyla son yıllarda büyük bir çıkış yakaladı. Tennessee doğumlu sanatçı, gündelik yaşamın absürtlüklerini ve insan davranışlarını mizahi bir dille ele alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.?

25 Mart 1979'da Nashville, Tennessee'de doğan Nathanael Bargatze, komediye olan ilgisini çocuk yaşlarda keşfetti. Babası Stephen Bargatze'nin sihirbazlık gösterileri ve kilise skeçleri, onun sahneye olan ilgisini pekiştirdi. 2002 yılında komedi kariyerine adım atan Bargatze, Chicago'da The Second City'de eğitim aldıktan sonra New York'a taşındı ve burada Boston Comedy Club'da sahne almaya başladı. İlk yıllarında gündüzleri çeşitli işlerde çalışırken, akşamları küçük seyirci gruplarına stand-up gösterileri yaptı.

Bargatze'nin kariyeri, 2012 yılında çıkardığı "Yelled At By a Clown" albümüyle ivme kazandı. 2015'te Comedy Central'da yayınlanan "Full Time Magic" özel gösterisi ve 2019'da Netflix'te yayımlanan "The Tennessee Kid" ile geniş kitlelere ulaştı. 2021'de "The Greatest Average American" adlı gösterisiyle Grammy Ödülü'ne aday gösterildi. 2024'te ise "Your Friend, Nate Bargatze" adlı özel gösterisi Netflix'te yayımlandı.