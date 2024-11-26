Emmy Ödüllerine iki kez aday gösterilen Haluk Bilginer kırmızı halıda boy gösterdi
New York'ta düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Usta oyuncu Haluk Bilginer, ikinci kez Emmy Ödülleri'ne aday gösterilmişti. Bilginer, bu yıl 52'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısında boy gösterdi.
Usta oyuncu Haluk Bilginer, 52. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde ülkemizi temsil etti. Ödülü, "The Sixth Commandment"taki performansıyla Timothy Spall kazandı. Gecede ödüller 14 farklı kategoride sahiplerini buldu.
HALUK BİLGİNER İKİNCİ KEZ EMMY’DE YARIŞTI
Haluk Bilginer, 2019 yılında kazandığı Uluslararası Emmy Ödülü'nün ardından bu yıl bir kez daha "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday gösterildi. New York'ta düzenlenen kırmızı halı törenine katılan Bilginer, büyük beğeni topladı.
Bu kategoride, İngiliz oyuncu Timothy Spall, "The Sixth Commandment" dizisindeki performansıyla ödülü kazanırken diğer adaylar Julio Andrade ve Laurent Lafitte oldu.
52. ULUSLARARASI EMMY ÖDÜLLERİ'NDE KAZANANLAR
- En İyi Erkek Oyuncu: Timothy Spall, The Sixth Commandment
- En İyi Kadın Oyuncu: Aokbab-Chutimon Chuengcharoensukying, Hunger
- En İyi Drama Dizisi: Drops of God
- En İyi Komedi Dizisi: División Palermo
23-24 Kasım tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Emmy Dünya Televizyon Festivali, ödül töreni öncesinde adayları bir araya getirdi. 21 ülkeden 56 adayın yarıştığı tören, 25 Kasım'da New York'ta gerçekleşti.
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