Endonezya, İran bandıralı tankere el koydu

Yayınlanma: 11.07.2023 - 12:17

Güncelleme: 11.07.2023 - 12:17

Endonezya, İran bandıralı bir tankere el koyduğunu duyurdu. Endonezya Deniz Güvenliği Ajansı Başkanı Aan Kurnia yaptığı açıklamada, 272 bin 569 ton ham petrol taşıyan “Arman 114” adlı tankerin 7 Temmuz’da Kamerun bandıralı bir gemiye izinsiz olarak petrol sevkiyatı yaparken yakalandığını söyledi.

Malezya sularına kaçmaya çalışan tankerlerin Malezyalı ekiplerin yardımıyla takip edildiğini ifade eden Aan, tankerin ayrıca konumunu yanlış göstererek farklı denizcilik kurallarını da ihlal ettiğini belirtti.

Aan, olaya karışan Kamerun bandıralı geminin ise 2018’de hurdaya çıkarılmasına karar verildiğini öğrendiklerini ifade etti. Endonezya sahil güvenliğinin devriyeleri artıracağını kaydeden Aan, "Katı ve sert olmalıyız. Bunun bir daha olmaması için caydırıcı bir etki olmalı" dedi.

