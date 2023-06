Endonezya'dan barış planı önerisi: Ukrayna'da, Kore modeli esas alınmalı

Yayınlanma: 03.06.2023 - 09:37

Güncelleme: 03.06.2023 - 09:37

Endonezya Savunma Bakanı General Prabowo Subianto, Singapur'da düzenlenen güvenlik forumunda konuştu.

Prabowo Subianto, Ukrayna'daki savaşın Hint-Pasifik bölgesi de dahil olmak üzere dünyanın tüm bölgelerini etkilediğini söyledi.

Subianto, "Ukrayna ve Rusya'daki kardeşlerimizi düşmanlıkların bir an önce durdurulması konusunda bir anlaşmaya varmaya çağırmak istiyorum" dedi.

Prabowo Subianto, Ukrayna'daki savaşın Güney ve Kuzey Kore arasında oluşturulana benzer bir "askerden arındırılmış bölge" oluşturularak çözülmesi gerektiğini belirterek, diğer ülkeleri de Rusya ve Ukrayna'ya bu öneriyi içeren ortak bir çağrıyı imzalamaya davet etti.

Subianto, önerdiği barış planına ilişkin şunları kaydetti:

"Birincisi: çatışmanın tüm tarafları tarafından tam bir ateşkes ve düşmanlıkların durdurulması ve şu anda bulundukları pozisyonların sabitlenmesi. İkincisi: askerlerin ileri mevzilerden her yöne 15 kilometre geri çekilmesi ve askerden arındırılmış bir bölgenin oluşturulması. Üçüncüsü: derhal bir BM gözlemci birliğinin kurulması. Dördüncüsü: bu BM birliğinin askerden arındırılmış bölge boyunca konuşlandırılması. Beşincisi: BM tüm tartışmalı bölgelerde referandumlar düzenlemeli ve bu bölgelerde yaşayan halkın (Rusya ya da Ukrayna'nın bir parçası olma) isteklerinin objektif bir şekilde yansıtılmasını sağlamalıdır."

"ENDONEZYA, BM ÇATISI ALTINDA ASKER GÖNDERMEYE HAZIR"

"Endonezya'nın BM barış gücünün himayesi altında görev yapacak askeri gözlemciler ve askeri birlikler sağlamaya hazır olduğunu" ifade eden Subianto, şunları söyledi:

"Bu tür adımların etkili olduğunun tarih tarafından kanıtlandığını düşünüyorum. Suçu iki tarafa da yüklememeliyiz. Her çatışmada olup bitenlerin iki versiyonu vardır. Her iki taraf da haklı olduğundan emindir. Ancak, dünyanın ve masum insanların güvenliği için çatışmaların bir an önce durdurulmasını sağlamalıyız."

Subianto, "Tarihi bir örnek vereceğim: Kore'deki büyük, devasa çatışma, düşmanlıkların durdurulması ve askerden arındırılmış bir bölgenin oluşturulmasıyla çözüldü. Evet, Kore'deki çatışma hala tam ve nihai olarak çözülmüş değil. Ancak yine de, neredeyse elli yıldır orada bir tür barış sağlanmıştır ki bu da kitlesel yıkımdan ve pek çok masum insanın ölümünden çok daha iyidir" diye ekledi.