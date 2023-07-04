Çanakkale Boğazı’nda tanker arızası

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 109 metre uzunluğundaki ‘NORTHSEA 1’ isimli tanker makine arızası yaptı. Tanker, römorkör refakati eşliğinde Şevketiye Demir Sahası’na götürülerek demirletildi.

İHA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 09:20
Çanakkale Boğazı’nda tanker arızası
Abone Ol google-news

Rusya’dan Yunanistan’a giden, 109 metre uzunluğundaki ‘NORTHSEA 1’ isimli tanker Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Uzunburun açıklarında makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-13’ römorkörü sevk edildi.

Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Tanker, römorkör refakatinde Şevketiye Demir Sahası’na götürülerek demirletildi.


Çanakkale Boğazı çanakkale gemi

İlgili Haberler

Çanakkale açıklarında rotası İtalya olan teknede 48 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında rotası İtalya olan teknede 48 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı

En Çok Okunan Haberler