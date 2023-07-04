Çanakkale Boğazı’nda tanker arızası
Çanakkale Boğazı’ndan geçen 109 metre uzunluğundaki ‘NORTHSEA 1’ isimli tanker makine arızası yaptı. Tanker, römorkör refakati eşliğinde Şevketiye Demir Sahası’na götürülerek demirletildi.
Rusya’dan Yunanistan’a giden, 109 metre uzunluğundaki ‘NORTHSEA 1’ isimli tanker Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Uzunburun açıklarında makine arızası yaptı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-13’ römorkörü sevk edildi.
Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Tanker, römorkör refakatinde Şevketiye Demir Sahası’na götürülerek demirletildi.
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