Son Dakika: Erzurum'da deprem!
Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.11'de Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu geldiği bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 23, 2022
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Karaçoban (Erzurum)
Tarih-Saat : 23.08.2022, 16:11:36 TSİ
Enlem : 39.3706 N
Boylam : 42.1296 E
Derinlik : 7.01 km
Detay : https://t.co/7QWBDuEA4y@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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