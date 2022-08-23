Son Dakika: Erzurum'da deprem!

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2022 Salı, 16:25
Son Dakika: Erzurum'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.11'de Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu geldiği bildirildi.


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