Son Dakika: Erzurum'da deprem!

23 Ağustos 2022 Salı, 16:25

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.11'de Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu geldiği bildirildi.