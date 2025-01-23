Endonezya'da 'devlet fonu' krizi: Soruşturma başlatıldı

Endonezya'da Merkez Bankası yetkililerinin sosyal sorumluluk projeleri için ayrılan devlet fonlarını, temsilciler meclisi üyelerine "aktardığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Endonezya'da 'devlet fonu' krizi: Soruşturma başlatıldı
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AA
Yayınlanma: 23.01.2025 - 17:44

Jakarta Globe'un haberine göre, Endonezya Yolsuzlukla Mücadele Birimi (KPK) Direktörü Asep Guntur, eski dönem temsilciler meclisi üyeleri ve Merkez Bankası çalışanları hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Guntur, temsilciler meclisi üyeleri ve Merkez Bankası çalışanlarının "sosyal projeler için ayrılan devlet fonlarını kötüye kullanmakla" suçlandığını belirtti.

Merkez Bankası çalışanlarının aktardığı miktarın "trilyonları" bulduğunu söyleyen Guntur, "Herhangi bir yanlışlığa sebebiyet vermemek için tam miktarı daha sonra açıklayacağız" dedi.

Öte yandan soruşturma kapsamında, bazı eski dönem temsilciler meclisi üyeleri ile Merkez Bankası çalışanları sorgulandı.

 


Etiketler: #endonezya #fon

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