Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlamada ölü sayısı 13'e çıktı
Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) yetkilisi Abdul Muhari, yaptığı yazılı açıklamada, patlama sonrası 13 kişinin hayatını kaybettiğini, söz konusu kişilerin yalnızca ikisinin kimliğinin belirlenebildiğini söyledi.
Muhari ayrıca patlama nedeniyle 98 kişinin yaralandığını ve çoğunun yanık tedavisi gördüğünü ifade etti.
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