Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlamada ölü sayısı 13'e çıktı

Straits Times'ın haberine göre, Lumajang bölgesinde, 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı'nda dün meydana gelen patlama sonrası civardaki yerleşim yerleri yoğun kül ve dumanla kaplandı. Patlamadan bölgedeki 11 köy etkilendi.

