Clinton'dan Putin'e alaycı NATO yorumu: 'Kendi ellerinle yaptın'

Yayınlanma: 27.09.2023 - 13:30

Güncelleme: 27.09.2023 - 13:31

Hillary Clinton'dan Putin'e alaycı NATO yorumu: "Bunu kendi ellerine yaptın Vladimir"

"Hep söylüyoruz; kimse NATO'ya katılmaya zorlanmıyor, onlar NATO'ya katılmayı seçiyor ve istiyor"

NATO'nun genişlemesiyle ilgili endişeleri nedeniyle Vladimir Putin'le alay eden Hillary Clinton salı günü, Rusya Devlet Başkanı'nın Ukrayna'yı istila ederek "bunu kendi elleriyle yaptığını" söyledi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı "Ukrayna'da demokrasiyi savunmak, NATO'yu genişletmek; laf aramızda, üzgünüm Vladimir, bunu kendi ellerinle yaptın" diyerek kahkaha ve alkışlara yol açtı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı konuşmada resmi portresini açan Clinton, gösterişli Benjamin Franklin Devlet Yemek Salonu'nda görevdeki ve eski yetkililere hitap etti.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, Clinton şöyle ekledi:

"Kimse NATO'ya katılmaya zorlanmıyor. Onlar NATO'ya katılmayı seçiyor ve istiyor' diye hep söylüyoruz"

Üst düzey lider, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde kendisini mağlup eden Cumhuriyetçi eski ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını da topa tuttu.

Clinton, Trump'ın müttefikleri yabancılaştırma mirası nedeniyle Washington'ın, Rusya'nın istilasını savuşturması için Ukrayna'ya sağladığı yardıma destek toplama becerisiyle ilgili soru işaretleri doğmuş olabileceğini de sözlerine ekledi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı, "Müttefiklerimiz ve dostlarımızla pek çok köprüyü yaktığımız için böyle bir şüphe duyuluyor olabilir" dedi.

"Başkalarını uzaklaştıran değil, gerçekten bize yakınlaştıran bir dış politikayı yeniden tesis etmenin son derece zor olduğu düşünülürdü. Gerçekten de öyleydi ama başarıldı" diyen Clinton, "ABD'nin itibarını yeniden kazanmasını sağladığı" için halefi olan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a teşekkür etti.

Clinton, kendisinin ABD'nin üst düzey diplomatı olduğu Obama yönetiminin önceliklerinin çoğunu, mevcut Biden yönetiminin de sürdürdüğünü söyledi.

Biden ve Obama'nın ortak önceliklerinden bahsederken "NATO'yu genişletmek, Rus saldırganlığına karşı koymak ve Çin'in meydan okumalarını yönetmek" gibi müşterek kaygılara değinen Clinton, NATO'nun Avrupa'daki genişlemesinden uzun süredir şikayet eden ve Ukrayna'yı istilasının sorumlusu olarak bunu gösteren Rusya Devlet Başkanı'nı alaya aldı.

Eski üst düzey yetkili, büyütülmüş bir Amerikan bayrağı fonunda uzaklara bakarken resmedildiği portreyi görmeyeli uzun zaman olduğunu söyleyerek espri yaptı.

"Covid ve önceki yönetim sırasında bitmesini istemeyişim derken" diye konuştuğu sırada izleyicilere anlamlı bir bakış atarak kahkahalara yol açan Clinton sözlerini, "Uzun zaman oldu. Ve muhtemelen ben de hepiniz kadar şaşıracağım" diye bitirdi.