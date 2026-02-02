Epstein esprisi Trump’ı kızdırdı: Trevor Noah’a dava tehdidi

Grammy Ödülleri’nin sunuculuğunu üstlenen Trevor Noah, törende yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump ve Jeffrey Epstein üzerinden bir espri yaptı.

Noah, “Yılın Şarkısı… Bu ödül, Trump’ın Grönland’ı istemesi kadar arzulanan bir ödül. Mantıklı, çünkü Epstein’ın adası artık yok, Bill Clinton’la takılmak için yeni bir ada bulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bu sözler salonda kahkahalara yol açarken, Trump cephesinden sert bir tepki geldi.

Trump, esprinin ardından yaptığı açıklamada Trevor Noah’ı dava etmekle tehdit etti. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, Noah’ın kendisi hakkında “yanlış ve iftira niteliğinde” bir iddiada bulunduğunu savundu.

Trump paylaşımında, “Noah, HATALI bir şekilde Donald Trump ve Bill Clinton’ın Epstein Adası’nda vakit geçirdiğini söyledi. YANLIŞ!!!” ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasında, Jeffrey Epstein’ın Karayipler’deki özel adası Little St. James’e hiçbir zaman gitmediğini vurguladı. “Bill adına konuşamam ama ben Epstein Adası’na ya da yakınına bile hiç gitmedim. Bu akşamki yalan ve iftira dolu sözler öncesinde, bunu iddia eden kimse de olmadı” diyen Trump, ana akım medyanın dahi böyle bir suçlamada bulunmadığını ileri sürdü.

Trump, Trevor Noah için “tam bir kaybeden” ifadesini kullanarak, “Gerçekleri hızla düzeltmezse eğlenceli bir süreç başlayacak” dedi.

EPSTEİN BAĞLANTISI

Trump’ın geçmişte Jeffrey Epstein ile sosyal çevrelerde temas kurduğu biliniyor. Ancak Trump, Epstein’ın suçlarından haberdar olmadığını ve aralarının 2004 civarında bozulduğunu savunuyor. ABD Adalet Bakanlığı da Trump’a yönelik iddiaların “asılsız” olduğunu açıklamıştı.

Espride adı geçen eski ABD Başkanı Bill Clinton için de 2020 yılında yapılan resmi açıklamada, Clinton’ın Epstein’ın adasına “hiç gitmediği” belirtilmişti. Clinton’a yönelik herhangi bir suçlama bulunmuyor.

Trump, son yıllarda çok sayıda medya kuruluşu ve isimle hukuki süreçlere girdi. New York Times ve Wall Street Journal’ın yanı sıra, Aralık ayında BBC’ye karşı Florida’da milyarlarca dolarlık bir tazminat davası açtı. Trump, BBC’yi Panorama programında “iftira” ve “ticaret yasalarını ihlal” ile suçladı.

Güney Afrika doğumlu komedyen Trevor Noah, ABD’de yedi yıl boyunca “The Daily Show”un sunuculuğunu yapmıştı. Noah cephesinden Trump’ın dava tehdidine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Tartışmanın hukuki bir sürece dönüşüp dönüşmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.