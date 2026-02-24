Epstein’in terk edilmiş jetinden dehşet verici bulgular çıktı

Savcılara göre, hapiste şüpheli bir biçimde ölen cinsel suçlu Epstein, bu uçağı genç mağdurlarını dünya genelinde çeşitli noktalara sevk etmek için kullanmıştı. Uçakta çok sayıda üst düzey ismin de yolculuk yaptığına dair fotoğraflar kamuoyuna yansımıştı.

Bir dönem yatak odası, mutfak, iki banyo ve üç ayrı oturma alanıyla lüks bir özel jet olarak donatılan uçak, bugün adeta Epstein’in son yolculuklarının izlerini taşıyan bir 'zaman kapsülü' görünümünde. Epstein’ın, Aralık 2018’de tutuklanmasından hemen önce uçağı sessiz sedasız elden çıkardığı biliniyor.

RAHATSIZ EDİCİ EŞYALAR...

New York Post’un aktardığına göre uçak, 'böcekler ve küf' tarafından istila edilmiş durumda. Uçağa giren gazeteci Georgia Worrell, içeri adım attığında 'burnunu yakan ağır bir rutubet kokusuyla karşılaştığını' söyledi.

Worrell’in aktardığına göre uçakta kuyruk numarası ve Epstein’in baş harfleri işlenmiş monogramlı kağıt havlular bulundu. Ana banyodaki lavabonun altında bebek pudrası ve çeşitli kişisel bakım ürünleri yer alıyordu.

Gazeteci ayrıca uçak içinde kirli havlular, küflenmiş tıraş köpüğü kutuları, kullanılmış diş fırçaları ve turuncu, sarı saç tokaları bulduğunu belirtti.

İÇ MEKAN DETAYLARI

On yıldır bakımsız kalan uçağın yatak odasında da ciddi bozulma izleri görüldü. Yatağın üzerindeki yorganın çürümeye başladığı ve çeşitli böcekler tarafından istila edildiği bildirildi. Komodinin üzerinde bir gözlük bulundu.

Worrell, komodinin çekmecesini açtığında 'parçalarına ayrılmış ve gizlenmiş bir uydu telefonuna' rastladığını ifade etti.

Uçağın oturma alanlarından biri kırmızı kadife kaplamalarla döşenmişken, bir diğerinde aynalı duvarlar yer alıyor. Her bölümde koltuklar ve kanepeler bulunuyor. Mutfakta ise uzun bir ahşap masa dikkat çekiyor.

Yaklaşık 60 yıllık olan Boeing 727’nin üç motoru 2016 yılında söküldü. Uzmanlara göre hem motorların çıkarılması hem de geçen on yıldaki ciddi yıpranma nedeniyle uçağın yeniden uçması artık mümkün değil.

Uçağın terk edildiği arazinin sahibi, ilk etapta uçağın parçalanarak hurdaya çıkarılmasının planlandığını, ancak bunun neden gerçekleşmediğinin bilinmediğini söyledi.

İNGİLTERE BAĞLANTISI İNCELENİYOR

Öte yandan İngiliz polisi, Epstein dosyalarının yakın zamanda kamuoyuna açıklanan bölümlerinde yer alan yeni bilgileri inceliyor. Belgelerde, Epstein’in Stansted Havalimanı’na ve buradan yapılan özel uçuşlar aracılığıyla Letonya, Litvanya ve Rusya’dan kız çocuklarının getirildiği iddiaları yer alıyor.

Eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown, belgelerin Epstein’in jetinin İngiltere havaalanlarına ya da buradan toplam 90 uçuş gerçekleştirdiğini gösterdiğini öne sürdü. Bu uçuşların 15’inin, Epstein’ın 2008’de çocuk istismarına ilişkin mahkûmiyetinden sonra yapıldığı iddia ediliyor.

Brown, New Statesman’da yayımlanan yazısında Epstein’in Stansted Havalimanı’nın Paris’e kıyasla çok daha ucuz olduğunu ve buranın 'kadınların bir Epstein uçağından diğerine transfer edildiği yer' olduğunu yazdı.

Essex Polisi sözcüsü ise Stansted Havalimanı’na yapılan özel uçuşlarla ilgili ortaya çıkan bilgilerin incelendiğini doğruladı.

Jeffrey Epstein, 2019 yılında cezaevinde şüpheli bir biçimde hayatını kaybetmişti.