Erbil Havalimanı’nda şiddetli patlama!

Irak’taki Erbil Uluslararası Havalimanı'nda patlama meydana geldi. ABD askeri üssüne yönelik füze saldırıları patlamalara ve büyük çapta duman yükselmesine yol açtı. Görgü tanıkları, bölgeden yükselen alev ve dumanları sosyal medyada paylaştı.

SALDIRININ AYRINTILARI

Yetkililer, İran’ın bölgedeki ABD varlığına karşı misilleme olarak balistik füzeler ve insansız hava araçları kullandığını belirtti. Patlama sonucunda üste büyük hasar meydana geldiği, bazı askeri araç ve binaların yandığı bildirildi. Henüz can kaybı veya yaralı sayısı hakkında resmi açıklama yapılmadı.

Havalimanındaki sivillerin tahliye edildiği, güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiği öğrenildi. Erbil’deki saldırı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı hava saldırılarıyla eş zamanlı gerçekleşti. Tahran başta olmak üzere İran’daki çok sayıda stratejik hedef de vuruldu. İran, bu operasyonların ardından Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ABD üslerine de saldırılar düzenledi.