Erbil'deki saldırı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'ı işaret ettiler
Irak'ın Erbil kentinde ABD'nin konsolosluk binasını hedef füze saldırılarının "İran’dan kaynaklandığı" iddia edildi.
ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve çevresi çok sayıda füze ile hedef alındı. Can kaybı yaşanmayan saldırıyla ilgili olarak ABD'den ilk açıklama geldi.
The Wall Street Journal gazetesinde yer alan ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Erbil'de yapım aşamasındaki yeni ABD konsolosluk binası yakınına düşen füzelerin "İran kaynaklı" olduğu iddia edildi.
ABD'li yetkililerin, yerleşkenin vurulmadığı ve hiçbir ABD personelinin yaralanmadığını söylediği aktarılan haberde, yetkililerin saldırıda neyin hedef alındığından da emin olmadıklarını belirttikleri kaydedildi.
Haberde, "Irak'ta İran destekli milisler tarafından son yıllarda drone ve roketler kullanılarak bir dizi saldırı gerçekleştirilirken, bu tür saldırıların İran topraklarından kaynaklanması nadirdir" ifadelerine yer verildi.
IKBY Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.
Anti-Terör Birimi, resmi Facebook hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı" ifadelerini kullanmıştı.
Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın gece saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.
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