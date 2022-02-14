Erdoğan, Abu Dabi'ye ziyareti öncesinde ‘işbirliği' vurgusu yaptı

14 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

İktidarın daha önce “FETÖ’nün finansörü ve 15 Temmuz darbe girişiminin destekçisi” ilan ettiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerde geçen yıl yaşanan yumuşamanın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BAE’ye resmi ziyarette bulunuyor. Erdoğan, geçen yıl kasım ayında Ankara ziyaretinde görüştüğü BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bu kez Abu Dabi’de bir araya gelecek. İki ülkenin bu ziyarette de birçok anlaşma imzalaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE’nin fiili yöneticisi konumunda olan Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan’ın daveti üzerine bugün iki günlük ziyaret çerçevesinde BAE’ye gidiyor.

EXPO 2020’YE GİDECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi imkânlarının ele alınacağını, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti. Erdoğan ayrıca EXPO 2020 Dubai fuarına da giderek, “Türkiye Ulusal Günü” olarak belirlenen 15 Şubat’ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek. AA’ya göre, ziyarette iki ülke arasında yatırım, ticaret, savunma, ulaştırma, tarım ve sağlık alanlarını da kapsayan 12 anlaşmanın imzalanması bekleniyor. BAE Veliaht Prensi El Nahyan’ın, Ankara ziyareti çerçevesinde iki ülke arasında dokuz alanda Türkiye’ye doğrudan yatırımları içeren anlaşmalar imzalanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen yıl 15 Aralık’ta BAE ziyareti çerçevesinde mevkıdaşı Abdullah bin Zayid el Nahyan’la bir araya gelmişti.

"İLİŞKİLERİ GELİŞTİRELİM"

Ziyaret öncesi Erdoğan, BAE’de yayımlanan Khaleej Times gazetesinin Türkiye özel eki için bir yazı kaleme aldı. “Bölgesel Barış ve İşbirliği için İnisiyatif Zamanı” başlıklı yazıda Erdoğan, Türkiye ve BAE’nin yakın çevreleri ve Afrika başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde “işbirliği potansiyelinin” bulunduğunu belirtti. “Türkiye ve BAE’nin bölgesel barış, işbirliği ve refaha ortak katkılar sunabileceğine inanıyorum. Sahip olduğumuz işbirliği alanları, tarihi, kültürel ve kadim değerlerimiz bu süreçte bize ciddi imkânlar sunmaktadır. İkili ilişkileri geliştirme gayretimiz küresel düzeyde istikrarın sağlanmasına da katkıda bulunacaktır” dedi. Erdoğan, “Türkiye olarak, BAE’nin ve Körfez bölgesindeki diğer tüm kardeşlerimizin güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizin güvenlik ve istikrarımızdan ayrı görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALARDAN SICAK MESAJLARA



Türkiye’nin geçen yıla kadar Libya ve Doğu Akdeniz politikaları ile ve 15 Temmuz darbe girişimine destek iddiaları nedeniyle gerilim yaşadığı BAE ile ilişkilerde geçen yılbaşından bu yana yumuşama yaşanmıştı. Yapılan karşılıklı telefon görüşmelerinin ardından BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, 24 Kasım’da Ankara’yı ziyaret ederek Erdoğan’la görüşmüştü. BAE, Libya’da Türkiye’nin destek verdiği Trablus merkezli Ulusal Uzlaşı Hükümeti güçlerine karşı savaşan Tobruk cephesinin en büyük destekçileri arasında bulunuyordu. Geçen yıl temmuz ayında Trablus yakınlarındaki Vatiye Hava Üssü’ne gerçekleştirilen ve burada bulunan Türk hava savunma sistemlerinin zarar gördüğü hava saldırısının da BAE’ye ait uçaklar tarafından yapıldığı iddia edilmişti. BAE ayrıca Doğu Akdeniz’de gerilimin sürdüğü ortamda Yunanistan’la birçok ortak tatbikata da katıldı. Öte yandan halen BAE’de bulunan ve yaptığı açıklamaların iktidarda rahatsızlık yarattığı suç örgütü lideri Sedat Peker de iki ülke ilişkilerindeki başka bir unsuru oluşturuyor.

