Erdoğan, 14-15 Şubat'ta BAE'ye resmi ziyarette bulunacak: Saray'dan görüşmelere dair açıklama
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine BAE'ye resmi ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14-15 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyarette bulunacak.
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanlarının ele alınacağı belirtiliyor.
Açıklamaya göre görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, "barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı" temelinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilere önemli katkılar sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemde olacak.
Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı "EXPO 2020 Dubai"ye giderek, "Türkiye Ulusal Günü" olarak tespit edilen 15 Şubat'ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.
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