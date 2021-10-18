Erdoğan Angolalılara seslendi: Sizinle yürümeye hazırız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Angola Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Sizinle yürümeye hazırız" dedi.
Angola’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısına katıldı.
Erdoğan, ziyaretin ardından Angola Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. Angolalılara seslenen Erdoğan, "Sizinle yürümeye hazırız" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
"Kolonyalizm utancı olmayan bir milletiz. Dünya beşten büyüktür diyerek, küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz.
İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşı'nın galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz.
Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz."
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