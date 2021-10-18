Son dakika... Erdoğan'ın avukatlarından savcılığa 'siyasi cinayetler' iddiaları hakkında başvuru
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'siyasi cinayet' iddialarına ilişkin söylemlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, söz konusu iddialarla ilgili gerekli incelemenin yapılmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir kamuoyunda tartışılan 'siyasi cinayet' iddiaları ile ilgili olarak 15 Ekim'de avukatı Doç.Dr. Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı müracaatta bulundu. Avukat Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın savcılığa müracaat dilekçesi ortaya çıktı. Dilekçede, bir süredir siyasi cinayetlerin işleneceğine dair bir kısım iddiaların kamuoyuyla paylaşıldığına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bu partilerin bir kısım temsilcilerinin bu doğrultuda somut herhangi bir bilgi içermeyen beyanlarda bulunduklarına dikkat çekildi.
Dilekçede şöyle denildi:
"Türkiye'de geçmiş yıllarda bir kısım siyasi cinayetlerin işlendiği, bu cinayetlerle birlik ve beraberliğimizin hedef alınarak toplumsal mühendislik çabalarına girişildiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca bazen de bu tarz iddiaların halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla sorumsuzca dile getirildiği de gözlenmiştir. Bu nedenle meselenin vuzuha kavuşması adına söz konusu iddialarla ilgili gerekli incelemenin yapılmasını, iddia sahiplerinin bilgisine başvurularak, varsa iddiayı destekleyici bilgi, belge ve delillerin celp edilmesini, herhangi bir delile ulaşılması halinde faillerle ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, talep etme gereği hasıl olmuştur" denildi.
NE OLMUŞTU?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" açıklaması siyasette tartışma yaratmıştı. Kılıçdaroğlu, Mersin ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardan gitmemek için her yolu deneyeceğini savunarak, "Siyasi cinayetler kaygım var" görüşünü dile getirmişti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da Sözcü gazetesinde yer alan röportajında "siyasi suikastler yapılacağı yönünde bizim de aldığımız duyumlar var" demişti.
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