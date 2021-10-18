CHP'li Yıldırım: Erdoğan iktidar olmadan önce, 2001 yılında bürokratları uyarmış

18 Ekim 2021 Pazartesi, 11:36

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun bürokratları kanun dışı iş yapmamaları konusunda uyaran konuşmasını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2001 yılında kendisinin yaptığı konuşmayla yanıt verdi.

Kaya’nın yaptığı yazılı basın açıklaması şöyle:

“Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yasa dışı iş yapan bürokratları uyarmasını tehdit olarak gören Erdoğan da iktidar olmadan önce, 2001 yılında bürokratları uyarmış. Ancak iktidar olduktan sonra uyarılarını kendisi de unuttu. Bu tam olarak 'Ele verir talkını kendi yutar salkımı' anlayışıdır.”

“DEVLETİN BÜROKRATLARINA SUÇ İŞLETTİRİLİYOR”

Kaya açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2001 yılında yapmış olduğu TBMM Grup konuşmasını da paylaştı. Erdoğan, söz konusu konuşmasında şunları söylüyor:

“Devletin imkanları belli bir siyasi parti veyahut da siyasi maksatlı operasyonlar için kullanılıyor. Devletin bürokratlarına suç işlettiriliyor. Bu işleri yapanlar, yaptıkları hukuksuz ve ahlaksız her türlü faaliyetin altında ezilecekler."