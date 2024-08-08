Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefonda görüştü.

DHA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 17:53
Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü
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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin ileri düzeyde seyrettiğini, ticari, ekonomik, askeri temaslarla savunma sanayindeki iş birliğinin atılacak adımlarla daha da güçleneceğini ifade etti.

Erdoğan, Arnavutluk'ta FETÖ'nün alan kazanmaya yönelik gayretlerinin boşa çıkartılmasının son derece önemli olduğunu, örgütün ülkedeki eğitim, sağlık ve dini kurumlar içerisindeki yapılanmasının son bulması için de gayretlerin süreceğine inandığını belirtti.

 


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