Son Dakika: Instagram ne zaman açılacak? Görüşme sonrası Bakan Uraloğlu'ndan açıklama!

Yayınlanma: 05.08.2024 - 19:30

Güncelleme: 05.08.2024 - 19:47

Sosyal medya platformu Instagram’a yaklaşık 3 gündür erişim sağlanamıyor.

Günlerdir kamuoyunun büyük tepkisine rağmen sürdürülen erişim engeli, BTK kararıyla getirilmişti.

Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, Instagram yetkilileri ile bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre görüşmede Bakanlık tarafı, Instagram yetkililerinden özellikle terörü övücü ya da destekleyici paylaşımlar konusunda hassas olunmasını istemişti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeyle ilgili "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz" dedi.