Kritik görüşme başladı: Instagram bugün açılacak mı, ne zaman açılacak? Instagram yasağı kalkıyor mu?

Yayınlanma: 05.08.2024 - 15:44

Güncelleme: 05.08.2024 - 15:57

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram Türkiye’de de en fazla tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde “katalog suçlar” kapsamında kapatma kararının alındığı Instagram’a erişim engellenmişti. Peki, Instagram bugün açılacak mı, ne zaman açılacak? Instagram yasağı kalkıyor mu?

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye'de Instagram'a erişim 2 Ağustos tarihi itibarıyla engellenmişti. Karar, katalog suçlar kapsamında birden fazla içerikle ilgili ihlal tespiti nedeniyle verilmişti. Bakanlık, BTK ve Instagram yetkilileri arasındaki toplantı 13.45'te başladı. Toplantı sonucunda Instagram yasağının kalkıp kalkmayacağı belli olacak.

INSTAGRAM HANGİ ÜLKELERDE KAPALI?

ÇİN

Bütün batı menşeili sosyal medya uygulamalarını yasaklayan Çin'de Facebook, Instagram ve X'in benzerleri ve Çin merkezli uygulamalar kullanılabiliyor.

KUZEY KORE

Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'de bütün sosyal medya platformları kullanıma kapalı.

İRAN

İran'da yıllardır birçok sosyal medya platformuna erişim sağlanamıyor. Ülkede yaşayanlar VPN gibi yollar ile bu yasakları deliyor.

TÜRKMENİSTAN

Türkmenistan'da popüler sosyal medya platformları yasaklı durumda.

Instagram yasağı kalkıyor mu Beklenen toplantı başladı Instagram bugün açılacak mı, ne zaman açılacak, erişim engeli kalkıyor mu

RUSYA

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte Rusya, X, Facebook, LinkedIn ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına erişim engeli getirdi.