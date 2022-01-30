İsrail Cumhurbaşkanı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yola çıktı
İsrail Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un tarihi ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yola çıktığını duyudu.
İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında normalleşme süreci kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog, bugün BAE’yi ziyaret edecek. Bu, İsrail’den BAE’ye cumhurbaşkanı seviyesindeki ilk resmi seyahat olacak.
Yitzak Herzog’a eşi Michal Herzog’un da eşlik edeceği iki günlük ziyarette, İsrail Cumhurbaşkanı’nın, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid el Nahyan ile görüşeceği ve Dubai’deki Expo 2020 fuarında İsrail Ulusal Günü’nün açılışını yapacağı duyuruldu.
Herzog’un ayrıca BAE’deki Yahudi cemaatinin temsilcileri ile de bir araya gelmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Herzog’u Türkiye’ye davet ettiğini söylemiş, Tel Aviv’den somut bir plan olmadığı açıklaması gelmişti.
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