Erdoğan davet etmişti: Putin Türkiye'ye gelecek mi?
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in beklenen Türkiye ziyaretinin ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin bir gazetecinin sorusunu yanıtladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in beklenen Türkiye ziyaretinin ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin hâlâ bir anlaşmaya varılmadığını belirtti.
Sputnik'in haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin’in beklenen Türkiye ziyaretinin zamanının belirlenip belirlenmediğinin yeniden sorulması üstüne, Kremlin Sözcüsü, “Hayır, henüz hiçbir şey belirlenmiş değil. Bu ziyaretin ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin henüz anlaşmaya varılmadı” dedi.
Ankara’da, Putin’in Türkiye’yi şubat başında gerçekleştirdiği Çin ziyaretinin ardından ziyaret edeceği beklentisi mevcuttu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’i ‘farklılıklarını görüşmeleri için’ Türkiye’de bir araya getirmek istiyor. Rusya ise Ukrayna’daki krizin sona ermesi için görüşmesi gerekenlerin, Ukrayna’da çatışan tarafların kendileri olduğunu belirtiyor.
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