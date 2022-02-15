15 Şubat 2022 Salı, 17:27

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile Moskova'da yaptığı görüşmede Rusya'nın füzeler ve diğer güvenlik konularında Batı ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.

Gündemde devam eden tartışmalara cevap verecek bazı unsuruların olduğunu söyleyen Putin, "Avrupa'da savaş istemiyoruz" dedi. Putin ayrıca, "soykırım" olarak tarif ettiği Donbass'ta yaşanan sorunların çözüme kavuşması gerektiğini belirterek, sorunların çözümünün Minsk Mutabakatı'na dayalı olması gerektiğini söyledi.

Putin, Ukrayna’nın 'NATO muhtemel üyeliği' sorununun ertelenmesinin bir şey değiştirmeyeceğini, bunu şimdi çözmek istediklerini bildirdi.



Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Ukrayna ile imzalamış olduğu mevcut doğal gaz transferi sözleşmesinin sona erdiği "2024'ten sonra bile" Ukrayna üzerinden gaz tedarikine devam etmeye hazır olduğunu söyledi.

"OLANAKLAR TÜKENMEKTEN UZAK"

Scholz ise, Rus birliklerinin Ukrayna yakınlarında geri çekilmesini memnuniyetle karşılayarak, savaşı önlemek için diplomatik seçeneklerin tükenmediğini söyledi.

Scholz, "Diplomatik olanaklar tükenmekten uzak. Bazı birliklerin geri çekildiğini duymamız iyiye işaret, daha fazlasının izleyeceğini umuyoruz. Bir çözüm bulmak mümkün olmalı. Durum ne kadar zor ve ciddi görünürse görünsün, umutsuz olduğumu söylemeyi reddediyorum" dedi.

Scholz ayrıca, "NATO'nun Doğu'ya doğru genişlemesinin şu anda gündemde olmadığı" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN DOĞAL GAZ TRANSFERİ

Almanya Şansölyesi Scholz, Ukrayna üzerinden doğal gaz geçişinin sağlandığından emin olmaya kararlı olduğunu söyledi. Scholz, "Yaptığımız anlaşmalara göre Avrupa'da doğalgaz geçişinin Ukrayna, Belarus, Polonya ve Kuzey Akım 1 üzerinden sağlamaya kararlıyız. Ayrıca Avrupa'da barışçıl kalkınmayı sağlamak istiyoruz" dedi.

Ukrayna'yı hariç bırakarak Rus doğal gazını Avrupa'ya taşımayı hedefleyen Kuzey Akım 2 boru hattı hakkında konuşan Scholz, Ukrayna'da bir çatışma olmamasını sağlamaya niyetli olsalar da, çatışma yaşanması halinde, bunun sonuçları olacağını yineledi.