Erdoğan duyurmuştu: Reisi'nin Türkiye ziyareti ertelendi
İran basını, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye'ye yapmayı planladığı ilk resmi ziyaretin ertelendiğini duyurdu.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bu ay sonunda Türkiye'ye yapmayı planladığı ilk resmi ziyaret ertelendi, ancak ertelenme sebebi belirtilmedi.
İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansında yer alan haberde "Ziyaretin Çarşamba yapılması planlanıyordu fakat ziyaret başka bir tarihe ertelendi" denildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 4 Kasım'da yaptığı açıklamada Raisi'nin bu ayın sonunda Gazze konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.
ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyareti, 11 Kasım'da Riyad'da düzenlenen ve Reisi'nin de katıldığı bölgesel liderler zirvesi dönüşünde uçakta bizzat duyurmuştu.
Erdoğan uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ayın 28'inde bize geliyor" ifadesinde bulunmuştu.
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