Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü.

İHA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 15:28
Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan’ın dönem başkanlığında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi. Erdoğan ve Modi arasındaki görüşmede, Türkiye - Hindistan arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığı, ekonomik ilişkiler ile ikili ticaret hacmini artıracak projeler hakkında fikir alışverişi yapıldığı aktarılırken, her iki ülkeyi ilgilendiren güncel bölgesel ve uluslararası konuların değerlendirildiği kaydedildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Modi görüşmesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. 


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