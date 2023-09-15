Erdoğan ile Macron arasında yaşanan diyalog dikkat çekti
Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen kısa bir diyalog, gündem oldu.
Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen kısa bir diyalog dikkat çekti.
Macron,Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya konusunu görüşmek istediğini belirtti.
Erdoğan, Fransız mevkidaşını Türkiye'ye davet etti.
Macron ile Erdoğan arasında geçen diyaloğun tamamında şunlar konuşuldu;
Macron: "Libya konusunu tekrar konuşabilirsek memnun olurum."
Erdoğan: "Gelecektin, gel de konuşalım."
Macron: "Gelmek istedim, ancak Türkiye'de değildiniz."
Erdoğan: "Gel, gel. Okey?"
Macron: "Geleceğim."
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım!
- Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden alma!
- Erdoğan dün görevden almıştı
- Mesaj atıp çatıdan atladılar!
- THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
- Ebrar Karakurt önergesine ret!
- İmamoğlu'ndan ilk tepki!
- İki asker 'vatana ihanet' suçlamasıyla idam edildi
- 'Bu dava mahşere kalmaz'
- Madımak Katliamı davası düştü!