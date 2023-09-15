Erdoğan ile Macron arasında yaşanan diyalog dikkat çekti

Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen kısa bir diyalog, gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2023 - 12:11
Abone Ol google-news

Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen kısa bir diyalog dikkat çekti.

Macron,Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya konusunu görüşmek istediğini belirtti. 

Erdoğan, Fransız mevkidaşını Türkiye'ye davet etti.

Macron ile Erdoğan arasında geçen diyaloğun tamamında şunlar konuşuldu;

Macron: "Libya konusunu tekrar konuşabilirsek memnun olurum."

Erdoğan: "Gelecektin, gel de konuşalım."

Macron: "Gelmek istedim, ancak Türkiye'de değildiniz."

Erdoğan: "Gel, gel. Okey?"

Macron: "Geleceğim."


G20 Liderler Zirvesi Recep Tayyip Erdoğan Emmanuel Macron

İlgili Haberler

G20 Liderler Bildirisi yayımlandı: Nükleer silahların kullanılması kabul edilemez

G20 Liderler Bildirisi yayımlandı: Nükleer silahların kullanılması kabul edilemez
G20'nin sonuç bildirgesinde tahıl koridoru çağrısı

G20'nin sonuç bildirgesinde tahıl koridoru çağrısı
G20 Sonuç Bildirgesi: Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı

G20 Sonuç Bildirgesi: Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı

En Çok Okunan Haberler