Erdoğan'ın çağrısına Beyaz Saray'dan yanıt: 'Trump görüşmeye açık'

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray bahçesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi bir araya getirme önerisine dair soru üzerine Leavitt, "Başkan, eğer böyle bir durum söz konusu olursa buna açık olduğunu söyledi, ancak her iki liderin ve her iki tarafın da masaya birlikte oturmasını istiyor" dedi.

Leavitt, Erdoğan'ın bu yöndeki teklifini destekleyen Trump'ın liderler düzeyinde bir görüşmenin barış sürecine katkı sağlayabileceğine inandığını aktardı.

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yeniden başlayan görüşmelere değinen Leavitt, "Bugün Başkan Trump'ın çağrısıyla tarafların masaya geldiğini gördük. Ancak bu savaş, müzakere masasında sonlanmalı. Başkan, bunu hem kamuoyuna açık hem de özel olarak iki tarafa da çok net bir şekilde ifade etti" dedi.