Erdoğan Katar'da: 'İsrail'in suçları yanına kar kalmamalı'

Yayınlanma: 05.12.2023 - 13:51

Güncelleme: 05.12.2023 - 13:53

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen 44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katıldı.

Riyad'da düzenlenen zirvede alınan kararların takibinin yapılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki yoğun saldırılarına değindi.

Geçici ateşkesin kalıcı ateşkese dönüşmesini temenni ettiklerini ancak bunun gerçekleşmediğini belirten Erdoğan, "Gazze'de kısa süreli geçici insani aranın sağlanması ve esir takası konusunda Katar'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz" dedi.

Erdoğan, daha önce "Gazze kasabı" olarak nitelendirdiği İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ilişkin "Netanyahu yönetimi siyasi ömrünü uzatmak uğruna tüm bölgemizin güvenliğini, geleceğini tehlikeye atıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze'deki mezalimin Suriye'yi de içerecek bölgesel bir savaşa dönüşmesine fırsat vermememiz gerekiyor" ifadesinde bulunan Erdoğan, İsrail saldırılarında çoğunluğu çocuk ve kadın 17 bin Filistinli masumun hayatını kaybettiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Çoğunluğu çocuk ve kadın 17 bin Filistinli masumun hayatını kaybetmesi insanlık suçudur, savaş suçudur. İsrail'in işlediği bu suçlar yanına kar kalmamalıdır"

GÜVENLİ LİMAN OLMA VASFINI KORUYOR

Erdoğan ayrıca, "Türkiye, uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma vasfını koruyor. Türk ekonomisine güvenen kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

SIĞINMACILARA DEĞİNDİ

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların durumuna ilişkin Erdoğan, “Suriye ihtilafında siyasi bir çözüm hedefliyoruz. Sığınmacıların güvenli bir şekilde geri dönüşleri için koşulların oluşması gerekiyor” açıklamasında bulundu.