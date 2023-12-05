İsrail basınından Erdoğan değerlendirmesi: 'Artık bay iyi adam yok'

Yayınlanma: 05.12.2023 - 12:11

Güncelleme: 05.12.2023 - 12:22

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Jerusal Post, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yu "Gazze kasabı" olarak nitelendirdiği açıklamalarına ilişkin "Türkiye'nin eylemlerinin ardından artık Bay İyi Adam yok" başlıklı bir başyazı yayımladı.

Jerusalem Post, İsrail'in Gazze'yi abluka aldığı ana kadar İsrail ve Türkiye arasında "dostça gidip gelmeler" yaşandığını ve iki ülkenin ilişkilerinin ısınmaya başladığını belirtti. Ancak Jerusalem Post'un başyazısında, "kısa bir süre öncesine kadar yapılan görüşmelere rağmen İsrail ve Türkiye'nin yakın zamanda müttefik olmayacağını, en azından kendi döneminde olmayacağını kesin bir dille ifade etti" değerlendirmesi yer aldı.

"EN DOSTANE DAVRANIŞTI"

Erdoğan'ın, Netanyahu'nun savaş suçlusu olarak yargılanacağını söylemesinin ve İsrail liderinden "Gazze kasabı" olarak bahsetmesine ilişkin başyazıda, Erdoğan'ın bu söylemi "tutarlı bir biçimde sürdürdüğünü" kaydedildi.

Jerusalem Post, Türkiye'nin, Hamas'ın saldırısı sonucu yaşanan sivil ölümleri kınadığını ancak İsrail'e de itidalli davranma çağrısı yaptığını belirtti.

Jerusalem Post, Hamas'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği "Aksa Tufanı" operasyonundan 1 hafta sonra, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Hamas lideri Haniye ile telefonda görüşerek sivil tutukluların serbest bırakılması konusunu ele almasını "Türkiye'de görülen en dostane davranıştı" sözleriyle değerlendirdi ancak benzer bir durumun bir daha yaşanmadığını söyledi.

"GÖRÜNTÜDEN İBARET"

Fidan-Haniye görüşmesinin ardından ibrenin tam tersine döndüğünü ifade eden Jerusalem Post, Erdoğan'ın "Hamas [...] topraklarını ve halkını korumak için savaşan bir kurtuluş grubu, bir mücahittir" sözlerini hatırlattı.

Başyazıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik harekatının Türkiye tarafından kınanmaya devam ettiği belirtilirken Gazze harekatının "savunma amaçlı" olduğunu savundu.

Erdoğan'ın İsrail'i "terör devleti" ilan etmesini, Gazze'deki harekata ilişkin "insanlık tarihinin en hain saldırıları" olarak nitelendirmesini ve "İsrail'in savaş suçlusu ilan edeceğiz" sözlerini değerlendiren Jerusalem Post, "Erdoğan'ın bir zamanlar İsrail ile Türkiye arasında sıcak bir ilişki varmış gibi gösterdiği görüntünün sadece bir görüntüden ibaret olduğu anlaşıldı" ifadesinde bulundu.

Erdoğan'ın saldırılarının yalnızca İsrail'i hedef almadığını belirten Jerusalem Post, "(Erdoğan) Aslında, bir bütün olarak 'Batı' da dahil olmak üzere, Yahudi devletine herhangi bir şekilde destek veren tüm ülkeleri eleştirdi" değerlendirmesinde bulundu.

"GERİ DÖNÜŞ YOK"

Erdoğan'ın İsrail ve Netanyahu'yu eleştiren ifadelerinden örnekler veren gazete, "Bu açıklamalardan geri dönüş yok" değerlendirmesinde bulunarak başyazısını şöyle sürdürdü:

"İsrail, ilişkilerinde 2008 yılında yaşanan krizin ardından Türkiye ile ilişkilerinin görüntüde büyüdüğünü görmüştü. İsrail, Erdoğan'ın geçmişte yaptığı tuhaf açıklamaları ilişkilerin ısınması için geride bırakmaya istekli olsa da son açıklamaları yakın zamanda tamir edilmeyecek bir kırılmanın sinyalini veriyor"

Jerusalem Post, Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, İsrail'in "uluslararası insancıl hukuku utanmazca çiğnemeye devam ettiğini" söylemdiğini ve İstanbul'daki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) komitesine "İsrail'in sadece katil değil aynı zamanda hırsız olduğunu" ve Netanyahu'nun "Gazze kasabı" olduğu için savaş suçlusu olarak yargılanması gerektiğini belirttiğini hatırlattı.

Jerusalem Post, Erdoğan'nın bu davranışlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Uluslararası ilişkilerde meşru eleştirilere bolca yer vardır, ancak bu eleştiri değildir: eylemlerinin herhangi bir sonuç doğurmayacağını düşünen bir liderin çaresiz çığlığıdır"

Jerusalem Post son olarak, "İsrail ve uluslararası toplumun ona (Erdoğan'a) bunun böyle olmadığını göstermesinin zamanı gelmiştir" çağrısında bulundu.