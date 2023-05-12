Erdoğan, Kathimerini'ye konuştu: Miçotakis, verdiği sözleri tutmalı

Yayınlanma: 12.05.2023 - 09:10

Güncelleme: 12.05.2023 - 09:10

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kathimerini'ye verdiği demeçte Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir dönem başlatma arzusunu dile getirdi.

Erdoğan, iki ülke arasında var olan olumsuz atmosferi bir kenara bırakarak gerilimin tırmandırılmamasını ve kendisinin ve Miçotakis'in de yeniden Cumhurbaşkanı seçilmeleri durumunda yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini söyledi.

Erdoğan, "Yunanistan ile aramızdaki düşmanlıkları ve rekabeti bir kenara bırakabiliriz, zira bunlar her iki ülkeye de önemli ölçüde zarar vermiştir ve devam etmemelidir. Yunanistan ve Türkiye'deki seçimlerin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum. Türkiye'den Yunanistan'a sıcak ve dostane selamlarımızı gönderiyoruz" dedi.

Miçotakis'e bir mesajı ya da dileği olup olmadığı sorusuna Erdoğan, "Miçotakis bu izlenimleri not almalı ve verdiği sözleri tutmalı" yanıtını verdi.

Erdoğan, seçimleri yeniden kazanacağını düşündüğünü belirterek, "Meydanlardaki büyük buluşmalar bunu gösteriyor; halk bu arzuyu sergiliyor ve siz de bunu görebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.