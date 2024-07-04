Erdoğan, Khurelsukh ile bir araya geldi

Yayınlanma: 04.07.2024 - 09:44

Güncelleme: 04.07.2024 - 09:44

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.