Erdoğan, Khurelsukh ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüştü.

AA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 09:44
Erdoğan, Khurelsukh ile bir araya geldi
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.


Erdoğan haberleri Khurelsukh haberleri görüşme haberleri

İlgili Haberler

Erdoğan, Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile üçlü toplantı yaptı

Erdoğan, Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile üçlü toplantı yaptı
Erdoğan-Putin zirvesi başladı: Karşılıklı açıklamalar geldi

Erdoğan-Putin zirvesi başladı: Karşılıklı açıklamalar geldi
Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması

Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler