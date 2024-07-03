Erdoğan-Putin zirvesi başladı: Karşılıklı açıklamalar geldi

Yayınlanma: 03.07.2024 - 15:17

Güncelleme: 03.07.2024 - 15:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'ücü Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Erdoğan, "(Rusya ile) Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Onunla ilgili ciddi adımlar atabileceğimize inanıyorum" dedi.

Türkiye-Rusya ticaret hacmine değinen Erdoğan, "Hedefimiz, 100 milyar doları yakalamaktı, buna ulaşabileceğimize inanıyorum, böyle bir potansiyele de sahibiz" ifadelerini kullandı.

Putin ise "Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor. (Türkiye ile) Stratejik projelerimizi planlı şekilde hayata geçiriyoruz. Geçen yıl 6,7 milyon Rus turist Türkiye’yi ziyaret etti, turizmde rekor kırdık" dedi.