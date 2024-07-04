Erdoğan, Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile üçlü toplantı yaptı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

AA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 00:41
Erdoğan, Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile üçlü toplantı yaptı
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Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile toplantı yaptı.

Toplantı, Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirildi.

Erdoğan, toplantının başında karşıladığı Aliyev'e "Bayağı dirisin maşallah" dedi, Aliyev de "Sizi görende" yanıtını verdi.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.


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