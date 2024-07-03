Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması

Yayınlanma: 03.07.2024 - 11:58

Güncelleme: 03.07.2024 - 11:58

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Astana'da yapacakları görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Peskov, gazetecilerin Putin ve Erdoğan arasındaki görüşmelerde Suriye konusunun da masada olacağını söyledi.

Peskov, "Kuşkusuz bu konu gündemde olacak. Bugünkü görüşmede (bu konuya) kesinlikle değinilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

Erdoğan'ın, Rus lider Putin ile bir araya geleceği, iki liderin önemli ve hassas konuları ele alacağı bildirildi.

Türkiye'nin "diyalog ortağı" olduğu Uluslararası Teşkilatın Toplantısına Erdoğan da davetli. Erdoğan, zirve kapsamında, Türkiye’nin teşkilat üyeleri ile ilişkilerini ele alması, enerji ve ticaret başta olmak üzere ikili ilişkilerde istişare yürütmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın, Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Devlet Başkanları onuruna vereceği gayriresmi akşam yemeğine katılmasına bekleniyor.