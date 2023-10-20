Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
İkilinin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
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