Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.

DHA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 17:22
Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

İkilinin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.


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