AKP'nin 'Türkiye Hazır, Hedef 2023' dediği Erdoğan'ın 2023 hedefleri bugün ne durumda?

Yayınlanma: 19.10.2023 - 12:05

Güncelleme: 19.10.2023 - 12:05

12 Haziran 2011 Genel Seçimleri öncesinde AKP’nin seçim beyannamesi 2023 hedefleri üzerine kurulmuş, 12 yılda yapılması planlanan onlarca vaat sıralanmıştı.

Seçim kampanyası sandıkta da karşılık bulmuş, parti seçimlerde yüzde 49,95 oy oranını yakalamıştı.

AKP’nin 2011 genel seçimleri öncesinde ‘Türkiye hazır, hedef 2023’ başlığıyla duyurduğu 2023 hedeflerinde bugün ortaya çıkan tablo ise bambaşka oldu.

ACI TABLO ORTAYA ÇIKTI

Ekonomist Mahfi Eğilmez, AKP'nin 2023 hedeflerinin bugün ne durumda olduğunu sıraladı.

Buna göre, 2023 yılında hedeflenen 2 trilyon dolarlık GSYH, bugün 1 trilyon dolar olarak gerçekleşti.

Kişi başına gelir ise 12 bin dolar ile sınırlı kalırken dönemin seçim propagandasında 25 bin dolar olacağı duyurulmuştu.

İşsizlik ise neredeyse 2 kat artış göstererek yüzde 9,2 seviyesine yükseldi.

ENFLASYON KONTROLDEN ÇIKTI

Enflasyon da kontrolden çıktı. 2023 yılında tek hane olması hedeflenen enflasyon, bugün ise ortalama yüzde 61,5 seviyesinde gerçekleşti.

İhracatta ise 500 milyar dolarlık hedef sonuçsuz kaldı. Türkiye'nin 2023 yılı itibariyle ortalama ihracatı 250 milyar dolar seviyesinde oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mahfi Eğilmez, şunları kaydetti:

"Aşağıda 12'nci Beş Yıllık Kalkınma Planının hedefleriyle AKP'nin 2011 yılında ortaya koyduğu 2023 yılı hedeflerinin ve 2023 yılı gerçekleşme beklentilerinin karşılaştırmalı özetini sunuyorum.