Erdoğan, Lübnan başbakanı ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Lübnan başbakanı ile görüştü
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AA
Yayınlanma: 18.09.2024 - 13:56

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini ifade etti, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulundu.

Erdoğan ayrıca, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının son derece tehlikeli olduğunu, İsrail saldırganlığını durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.


Etiketler: #Erdoğan #Lübnan #görüşme

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