İsrail’den Lübnan’a 'siber' saldırı… İsrail hükümeti acil toplanıyor: Hizbullah’tan ilk açıklama geldi!

Yayınlanma: 17.09.2024 - 19:25

Güncelleme: 17.09.2024 - 19:38

Lübnan genelinde, iletişim için kullandıkları 'çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlaması' sonucu, aralarında Hizbullah üyeleri ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu 2800'den fazla kişinin yaralandığı 9 kişinin ise hayatını kaybettiği duyuruldu.

Lübnan'daki saldırılara ilişkin İsrailli resmi makamların sessizliği ise dikkati çekiyor.

KAN'da yer alan haberde, Başbakanlık Ofisinden İsrailli bakanlara Lübnan'daki patlamalara ilişkin açıklama yapmamaları konusunda uyarı yapıldığı belirtildi.

HİZBULLAH: SORUŞTURUYORUZ

Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, hareketin çeşitli birimlerinde çalışan bazı kişilerin kullandığı “pager” isimli çağrı cihazlarında henüz bilinmeyen bir nedenle eş zamanlı patlamalar yaşandığı belirtildi.

Hizbullah'a bağlı “uzman birimlerin bu patlamaların nedenlerini güvenlik ve teknik açıdan kapsamlı şekilde soruşturduğu” ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Halkımızı, Siyonist düşman İsrail'in psikolojik savaşı lehine yürütülen asılsız haberler ve yanlış bilgi yayma girişimlerine karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu tür söylentiler, özellikle İsrail’in kuzeydeki durumu değiştirme tehditleriyle eş zamanlı olarak gündeme getirilmektedir. Direniş, tüm birimleri ve seviyeleri ile Lübnan'ı ve kararlı halkını savunmak için en yüksek hazırlık seviyesindedir.”

İSRAİL HÜKÜMETİ ACİL TOPLANTI İSTEDİ

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Lübnan'daki patlamaların ardından İsrail hükümetinin "acil toplantı" istediği belirtildi.

Bu doğrultuda üst düzey güvenlik yetkililerinin hükümet yetkilileriyle "acil toplantıya" çağrıldığı ifade edildi.

Tel Aviv'de yapılacak toplantının İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazlarına sızıp patlatmasının ardından artan gerilim ve Hizbullah'ın olası misillemesini görüşmek için yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan İsrail'in resmi televizyonu KAN, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın bazı üst düzey güvenlik yetkilileriyle Tel Aviv'deki İsrail ordusuna ait merkezde görüştüğünü aktardı.

ABD SAVUNMA BAKANI İSRAİL’E GİDECEK

ABD'nin "Axios" haber platformu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 22-23 Eylül'de İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiğini aktardı.

Adı açıklanmayan İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Austin'in İsrail ziyaretinde gündemin Hizbullah ile yaşanan gerilim olduğu belirtildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda çatışmalar yaşanıyor. Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a geniş çaplı saldırı düzenleyebileceği yönündeki haberler giderek artıyor.