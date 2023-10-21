Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede İsrail-Filistin çatışmaları çerçevesinde son gelişmeler ve insani konuların ele alındığı bildirildi.
Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin hem bölgede sükunetin sağlanması hem de insani yardımlar konusunda elinden geleni yaptığını, sürekli yeni formüller geliştirildiğini ve buna devam edileceğini dile getirdi.
SEÇİMDEN DOLAYI TEBRİK ETTİ
Erdoğan, ayrıca Muizzu'yu ülkesindeki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması nedeniyle tebrik etti.
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